Policiais Militares ministram palestra aos pais de alunos de escola em Aquidauana

Na última segunda-feira (25), o subtenente da Policia Militar Paulo Rogério e o Sargento Marcelo, integrantes da equipe de Policiamento Comunitário Escolar realizaram uma atividade educativa aos pais dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Marisa Scaff em Aquidauana.

Num ambiente tranquilo e interativo, os policiais militares falaram um pouco sobre o trabalho de rondas escolares e inteiração sobre os problemas relacionados à segurança no entorno das escolas, além de esclarecem as dúvidas sobre diversos assuntos de interesse da comunidade escolar, tais como ‘drogas, violência, Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros’.