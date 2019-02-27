Policiais Militares ministram palestra aos pais de alunos de escola em Aquidauana

Comunidade
Atividade foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Marisa Scaff
Na última segunda-feira (25), o subtenente da Policia Militar Paulo Rogério e o Sargento Marcelo, integrantes da equipe de Policiamento Comunitário Escolar realizaram uma atividade educativa aos pais dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Marisa Scaff em Aquidauana.
Num ambiente tranquilo e interativo, os policiais militares falaram um pouco sobre o trabalho de rondas escolares e inteiração sobre os problemas relacionados à segurança no entorno das escolas, além de esclarecem as dúvidas sobre diversos assuntos de interesse da comunidade escolar, tais como ‘drogas, violência, Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre outros’.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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