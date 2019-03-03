Em menos de 3 horas, PM recupera moto esportiva avaliada em mais de R$30 mil

Aquidauana
Ação rápida da Polícia Militar possibilitou que o veículo fosse recuperado antes de chegar à fronteira
Na madrugada deste domingo (3) por volta das 5 horas, um empresário teve sua moto esportiva YamahaMT-09 avaliada em mais de 30 mil reais furtada. A Polícia Militar foi acionada para atender o caso e realizou rondas ostensivas pela região. Em menos de 3 horas, o veículo foi localizado abandonado na estrada do Acogo, no município de Anastácio, já na saída para a BR-262 em direção à fronteira.
De acordo com o relato da vítima, o empresário estava dormindo em sua casa, localizada próxima à Rodoviária, quando acordou com o barulho da moto sendo ligada pelo ladrão. O autor do furto teria pulado o muro de sua casa, invadido a residência e pego as chaves do veículo.
Provavelmente, segundo os policiais que encontraram a moto esportiva, o veículo seria levado a Bolivia. A Polícia investiga o caso.
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