Homem que furtou corpo do cemitério de Dois Irmãos consegue liberdade

Policial
Ex-tenente José Gomes Rodrigues havia sido preso por dirigir embriagado e defesa conseguiu liberdade
O juiz Waldir Peixoto Barbosa, da 5ª Vara Criminal de Campo Grande, revogou a prisão do ex-tenente da Polícia Militar, José Gomes Rodrigues, 57 anos. Ele foi preso no dia 17 de fevereiro por dirigir embrigado, mas seu nome ganhou notoriedade ao furtar o corpo da ex-namorada, que havia sido sepultado em Dois Irmãos do Buriti.
A revogação de prisão foi deferida esta tarde, segundo informações do advogado Jakson Yamashita, que representa o ex-tenente. A justiça levou em conta os argumentos de que Rodrigues tem problemas de saúde – esquizofrenia, segundo a defesa – e, além disso, o crime de dirigir embriagado não representa grave ou violenta ameaça.
De acordo com o advogado, ele será liberado do Centro de Triagem, em Campo Grande, e pode voltar para casa, em Terenos, já que não há qualquer restrição em relação ao outro caso a que responde, o furto do corpo de Rosilei Potronieli, de 37 anos.
Rosilei foi esfaqueada no sábado, dia 9 de fevereiro, e morreu no dia 10. Autor do homicídio, Adailso Couto, foi preso após apresentar-se à polícia de Terenos. O velório e o enterro aconteceram na segunda-feira (11) pela manhã, mas no dia seguinte, após chamado do coveiro do cemitério, a Polícia Civil descobriu que o corpo havia sido furtado.
A investigação e duas prisões levaram a polícia ao ex-tenente e ex-namorado de Rosilei. Segundo Edson Maciel Gomes, primo de José e que ajudou na operação para levar o corpo do cemitério, o ex-PM e a mulher teriam um “pacto de amor eterno”.
O cadáver foi localizado na quarta-feira (13), enterrado na chácara de José Gomes Rodrigues, que fica em Campo Grande, na saída para Três Lagoas. Edson chegou a ser preso, mas foi ouvido e liberado.O corpo de Rosilei foi liberado pelo Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) no sábado (16) para o terceiro sepultamento.
Investigação
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LUTO
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