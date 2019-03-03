Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:02

Buscar

Últimas notícias
X

Cuidados

Secretaria de Estado de Saúde dá dicas de alimentação durante o Carnaval

É importante ingerir frutas, verduras e legumes, pois são ricas em vitaminas e minerais, para repor o que é perdido pelo corpo neste período de folia

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/03/2019 às 09:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Para que a população possa pular todos os dias de folia com tranquilidade, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá dicas de alimentação para o período de Carnaval. Refeições leves, frutas, ingestão de água e evitar alimentos processados ou frituras são alguns cuidados recomendados.

O nutricionista Anderson Holsbach, da Gerência Estadual de Alimentação e Nutrição, explica que é necessário realizar refeições leves, baseadas em alimentos in natura, que são os obtidos diretamente da natureza, ou seja, o mais leve e natural possível.

Leia Também

• Domingo de Carnaval nublado e com possibilidade de chuvas

• Carnaval 2019 será o primeiro com lei de importunação sexual

• Vai ficar em Aquidauana? confira o abre e fecha neste Carnaval

É importante ingerir frutas, verduras e legumes, pois são ricas em vitaminas e minerais, para repor o que é perdido pelo corpo neste período de folia, além de aumentarem a disposição e ajudar no bom funcionamento do organismo, sem contar o fato de também serem leves, ricas em fibras e refrescantes.

As frutas podem ser uma boa opção para repor as energias durante as festividades, leve uma maçã, poncã ou outra fruta prática já lavada na bolsa ou mochila.

As castanhas também são boas opções para repor a energia neste intervalo, pois possuem essas propriedades similares.

Também é preciso contemplar todos os grupos alimentares, desde o arroz, pães, batatas, cerais, por exemplo, preferencialmente integrais, pois pelo fato de possuírem fibras, que liberam glicose de forma mais lenta no organismo, promovendo energia por mais tempo.

As fontes de proteína são importantes também, mas é indicado a preferência por carnes magras, ovos, mas é necessário cuidar da forma de preparação, para facilitar a digestão, evitando frituras. Antes de curtir o Carnaval é importante sempre fazer refeições leves,

Beber água é extremamente importante, pois a bebida alcoólica, o calor e o agito favorecem a desidratação. Então, durante a folia sempre tenha em mãos uma garrafinha de água, tereré ou sucos naturais de fruta, se possível.

Evite os alimentos processados e ultraprocessados, pois são alimentos alterados pela indústria e que carregam consigo uma carga muito grande de açúcares, gorduras e aditivos, que fazem mal para saúde e dificultam a digestão, podendo causar indisposição, fadiga e dificultar a recuperação.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo