Domingo de Carnaval nublado e com possibilidade de chuvas

Neste domingo (3), a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado pela manhã em Aquidauana e região. Mas à tarde há possibilidade de chuvas com pancadas isoladas em determinados pontos da região Sudoeste do estado. À noite, o céu volta a ficar nublado, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus, mas o tempo segue quente e pode chegar a 36 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% a 100% neste domingo de Carnaval.