Domingo de Carnaval nublado e com possibilidade de chuvas

Clima
Apesar do céu com muitas nuvens, tempo prossegue abafado e a máxima pode chegar a 36 graus
Neste domingo (3), a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado pela manhã em Aquidauana e região. Mas à tarde há possibilidade de chuvas com pancadas isoladas em determinados pontos da região Sudoeste do estado. À noite, o céu volta a ficar nublado, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus, mas o tempo segue quente e pode chegar a 36 graus Celsius. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% a 100% neste domingo de Carnaval.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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