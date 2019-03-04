Ruas de Aquidauana onde rede de esgoto é implantada serão recuperadas, diz prefeitura

A partir da próxima segunda-feira (11), as ruas onde estão sendo implantadas a rede coletora de esgoto vão receber um trabalho de recuperação.

O objetivo da ação é o de ajudar os motoristas que estão com dificuldade de transitar pelos trechos, além de contribuir para um transito mais seguro.

Os reparos foram acertados em reunião entre Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Obras e representantes da Sanesul.

Além disso, a informação é de que a maioria das ruas que estão recebendo a rede de esgoto serão pavimentadas após a conclusão das obras de extensão da rede de esgotamento sanitário.

*Com informações de Francis Leone