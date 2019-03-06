Ponte velha é interditada pela prefeitura de Aquidauana após princípio de incêndio

Rio Aquidauana
Equipe técnica está no local avaliando os danos causados à estrutura
A prefeitura de Aquidauana interditou a ponte velha, sobre o rio Aquidauana, após princípio de incêndio registrado na tarde desta quarta-feira. Equipe técnica está no local avaliando os danos causados à estrutura e o risco oferecido.
Conforme apurado, por volta das 15 horas o Corpo de Bombeiros foi acionado e, chegando ao local, deparou-se com uma viga mestre em chamas. O fogo foi rapidamente controlado. A Polícia Militar esteve no local para bloquear o trânsito.
Os bombeiros não descartam que as chamas possam ter sido causadas por cigarro. Até que os técnicos da prefeitura tenham a certeza de que o local está seguro, a ponte ficará interditada.
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