Previsão é de calor com chuva à tarde nesta quarta-feira de cinzas em Aquidauana

A quarta-feira (6) de cinzas deve ser de calor com pancadas de chuva a tarde e à noite, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima chega a 31ºC enquanto a mínima fica em 22ºC.

O dia começa com sol entre nuvens, no entanto, de tarde o cenário muda dando espaço para nuvens carregadas e logo em seguida pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Além disso, também há previsão para chuva de noite.