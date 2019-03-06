Previsão é de calor com chuva à tarde nesta quarta-feira de cinzas em Aquidauana

Clima
A quarta-feira (6) de cinzas deve ser de calor com pancadas de chuva a tarde e à noite, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura máxima chega a 31ºC enquanto a mínima fica em 22ºC.
O dia começa com sol entre nuvens, no entanto, de tarde o cenário muda dando espaço para nuvens carregadas e logo em seguida pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Além disso, também há previsão para chuva de noite.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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