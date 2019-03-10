Bombeiros usam 500 litros de água para conter incêndio em restaurante de Aquidauana

Polícia
O Corpo de Bombeiros precisou usar cerca de 500 litros de água para conter incêndio em um restaurante, localizado na Rua Bichara Salamene, na noite de ontem (9) em Aquidauana.
Conforme apurado pelo O Pantaneiro, o fogo atingiu um banheiro que fica nos fundos do estabelecimento. O cômodo era usado como deposito improvisado para bebidas e carvão.
Após receber a solicitação, os militares precisaram forçar a entrar no local por uma janela lateral.
Ainda não se sabe o que provocou o fogo, a suspeita dos bombeiros é de que algum funcionário do restaurante pode ter deixado algo no deposito, que pode ter provocado o incêndio.
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