Previsão é domingo com chuva a qualquer hora em Aquidauana

Clima
Mesmo assim, os termômetros podem alcançar até 34°C
Pode chover a qualquer momento neste domingo (10) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mesmo assim, os termômetros podem alcançar até 34°C.
Já a mínima não deve ficar abaixo de 23°C. De tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas. A umidade do ar oscila entre 90% e 65%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS