Previsão é domingo com chuva a qualquer hora em Aquidauana

Pode chover a qualquer momento neste domingo (10) em Aquidauana, prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Mesmo assim, os termômetros podem alcançar até 34°C.

Já a mínima não deve ficar abaixo de 23°C. De tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas. A umidade do ar oscila entre 90% e 65%.