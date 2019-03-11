Com leucemia, professor Claudinei precisa de sangue O+

O servidor público Claudilei Castilho Sanches, de 39 anos, precisa de doação de sangue tipo O+. Ele está internado na Santa Casa da Capital onde trata leucemia.

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do Aquidauanense, Claudilei tem uma ligação forte com o Aquidauanense Futebol Clube, desde a base até ao time profissional. Ajudando na parte técnica, física e cuidados do estádio, sempre foi apaixonado pelo clube.

A doença foi descoberta na “pré-reinauguração”, do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, onde durante uma partida de futsal, o servidor passou mal e acabou desmaiando.

Com o desmaio, foi descoberto um cavernoma. Encaminhado para a Santa Casa, por estar muito “pálido”, foi feito um exame de sangue que identificou o nível das plaquetas em 9.000, já que, o normal do adulto é, em média, 150.000. Foi realizado o exame de mielograma, que confirmou a Leucemia.

Claudilei já está começando o 4º dia de quimioterapia, mas ainda precisa das doações. Os interessados em doar sangue precisam comparecer no Hemosul de Campo Grande e levar um documento oficial com foto, como carteira de identidade e de motorista. Adolescentes de 16 e 17 anos podem fazer sua doação acompanhado pelos pais ou responsável legal.