Semana começa com previsão de chuva e calor de 33°C em Aquidauana

A semana começou com previsão de chuva e calor de 33°C em Aquidauana, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia amanheceu com céu parcialmente nublado a nublado e podem ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em pontos isolados. A mesma previsão é válida para o período da tarde e noite.

A temperatura mínima não deve ficar abaixo de 22°C e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 65%.