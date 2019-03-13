Aquidauana tem dois representantes no mundial de Muay Thai na Tailândia

Esporte
A competição reúne confederações de 47 países, com atletas de alto nível
Aquidauana tem dois lutadores representando a confederação sul-mato-grossense de Muay Thai no mundial na Tailândia: Álisson Luiz Werk Belmont e Vitor Cardoso.
Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, Álisson conta que conheceu o esporte em 2014 ainda com 14 anos. De lá para cá, sob orientação do professor Vitor conquistou dois bicampeonatos no esporte: o estadual e o brasileiro.
“Foram quatro anos de treinos e competições para chegar aqui representando não só meu Estado mas, também a minha cidade. Não poderia estar mais feliz em compartilhar esse sonho com meu professor, que também participa da competição. Estou tranquilo e espero fazer uma boa luta”, disse.
Hoje com 18 anos, Álisson aproveitou para agradecer o apoio e incentivo dos pais, dos patrocinadores e da academia “onde ele se fez”. “Nada disso seria possível sem eles. Além disso, o agradecimento especial vai ao meu professor, que me fez enxergar a vida e o esporte de uma maneira diferente”, finaliza.
A competição reúne confederações de 47 países, com atletas de alto nível.
*Com informações de Francis Leone
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