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Feira da Estação de Aquidauana movimenta a economia local e é opção de lazer para as famílias

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2019 às 13:34

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Quem é que não gosta de um happy-hour?! Bate-papo com os amigos, levar as crianças para se divertirem nos brinquedos, comer umas delícias que só tem em feira, comprar frutas e verduras fresquinhas e ainda curtir um clima agradável e boa música. Tudo isso é possível em um só lugar em Aquidauana: na Feira da Estação Ferroviária.

Realizada quinzenalmente, a Feira da Estação de Aquidauana já se consolidou como atrativo comercial, turístico e de lazer para as famílias. Com amplo espaço para visitação nas barracas de comidas e hortifrútis e artesanatos, o público que vai à feira aproveita os bons preços, a qualidade dos produtos e a comodidade da praça de alimentação com mesas e cadeiras.

Ontem à noite, 12, aconteceu a 2ª edição da Feira da Estação de 2019, com muitas delícias gastronômicas: pastéis, acarajé, sorvetes, açaí, espetinhos, doces, bolos, pães, comida japonesa, comida pantaneira e muito mais. A animação musical da feira ficou por conta da dupla Rangel & Gabriel Castilho, que tocaram um repertório variado e que agradou ao público.

Para os mais de 30 feirantes que trabalham em todas as edições quinzenais, a Feira da Estação é uma oportunidade ímpar para ganhar uma renda extra, pois a feira já tem seu público fiel, mas a cada edição mais pessoas passam por lá para conhecer e acabam se encantando com os produtos, a gastronomia e os preços atrativos dos produtos e alimentos.

Muitos feirantes aproveitam a feira para apresentar novidades gastronômicas, divulgar seus pontos de venda na cidade em outros dias que não tem feira e, ainda, pegar encomendas de bolos, doces, peças artesanais e outros produtos.

“Quem quer trabalhar, sabe aproveitar a feira que a prefeitura faz para gente expor os produtos. Aqui vendemos nossos produtos e montamos a nossa clientela”, destacou uma das feirantes.

Na gestão do prefeito Odilon Ribeiro, a Feira da Estação ganhou uma valorização e maior destaque em infraestrutura, pois com o apoio do Governo do Estado, a Administração Municipal conseguiu equipar melhor a feira, com novas tendas, mesas, cadeiras, som de qualidade para as apresentações musicais e mais divulgação para atrair o público.

A Feira da Estação, desde 2014, é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, com organização da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (Fundact) e apoio das demais Secretarias Municipais. 


A Feira da Estação tem o objetivo promover lazer e entretenimento para a comunidade, além de ser uma alternativa de evento quinzenal que incentiva a geração de renda e economia solidária para os feirantes e artesãos de Aquidauana, da cidade, zona rural e aldeias.

OPORTUNIDADE

Quem estiver interessado em se apresentar na feira no momento cultural ou ser expositor e comercializar produtos e artesanatos na Feira da Estação de Aquidauana, é necessário procurar a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, que é órgão que coordena a feira e se informar sobre as normas para comercialização e exposição na feira.

A Fundact está localizada na Esplanada Ferroviária, sito a Rua Bichara Salamene s/nº, centro de Aquidauana e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas; telefone: 67 – 3241-7417.
 

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