Patrulha Mirim de Aquidauana reúne pais para informações sobre as atividades do projeto

Aquidauana
A reunião foi conduzida pela Capitã PM Cleide Maria
Foi realizado, ontem, (12), uma reunião com os responsáveis dos alunos matriculados que farão parte do projeto Patrulha Mirim, que é uma parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.
A reunião foi conduzida pela Capitã PM Cleide Maria, que apresentou a equipe pedagógica e administrativa responsável pelo projeto, bem como orientou os pais que os alunos terão atividades extras relacionadas a formação militar e todos usarão fardamento adequado.
Segundo a Capitã PM Cleide Maria, explicou que "o projeto tem a finalidade de abrir novos horizontes à criança e ao adolescente, resgatando a cidadania, a dignidade humana, a valorização da família, o civismo, encorajando e estimulando-os para a vida harmoniosa em sociedade. Outra premissa é o estimulo à frequência e permanência na escola, bem como seu rendimento escolar”, frisou a coordenadora do projeto.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS