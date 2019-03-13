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Patrulha Mirim de Aquidauana reúne pais para informações sobre as atividades do projeto

A reunião foi conduzida pela Capitã PM Cleide Maria

Renan Nucci

Publicado em 13/03/2019 às 14:33

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Foi realizado, ontem, (12), uma reunião com os responsáveis dos alunos matriculados que farão parte do projeto Patrulha Mirim, que é uma parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A reunião foi conduzida pela Capitã PM Cleide Maria, que apresentou a equipe pedagógica e administrativa responsável pelo projeto, bem como orientou os pais que os alunos terão atividades extras relacionadas a formação militar e todos usarão fardamento adequado.

Segundo a Capitã PM Cleide Maria, explicou que "o projeto tem a finalidade de abrir novos horizontes à criança e ao adolescente, resgatando a cidadania, a dignidade humana, a valorização da família, o civismo, encorajando e estimulando-os para a vida harmoniosa em sociedade. Outra premissa é o estimulo à frequência e permanência na escola, bem como seu rendimento escolar”, frisou a coordenadora do projeto.
 

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