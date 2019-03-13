Patrulha Mirim de Aquidauana reúne pais para informações sobre as atividades do projeto

Foi realizado, ontem, (12), uma reunião com os responsáveis dos alunos matriculados que farão parte do projeto Patrulha Mirim, que é uma parceria com a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A reunião foi conduzida pela Capitã PM Cleide Maria, que apresentou a equipe pedagógica e administrativa responsável pelo projeto, bem como orientou os pais que os alunos terão atividades extras relacionadas a formação militar e todos usarão fardamento adequado.

Segundo a Capitã PM Cleide Maria, explicou que "o projeto tem a finalidade de abrir novos horizontes à criança e ao adolescente, resgatando a cidadania, a dignidade humana, a valorização da família, o civismo, encorajando e estimulando-os para a vida harmoniosa em sociedade. Outra premissa é o estimulo à frequência e permanência na escola, bem como seu rendimento escolar”, frisou a coordenadora do projeto.

