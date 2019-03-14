Após água de coco, Carlinhos aposta no calor de Aquidauana para vender raspadinhas de gelo

Conhecido vendedor ambulante de Aquidauana, Benedito Carlos da Silva, de 59 anos, o Carlinhos, aposta no calor para vender raspadinha de gelo, novidade que ele trouxe para Aquidauana há cerca de 15 dias. Depois de quase cinco anos dedicados à venda de água de coco, ele decidiu explorar novas oportunidades.

Ao o Pantaneiro, Carlinhos disse que o tempo quente da cidade contribui para aumento do consumo de produtos que refrescar. “Comprei um carrinho, trouxe os produtos e vamos ver como vai ser. O calor é bastante e a raspadinha é bem comum em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Como não tem nada igual por aqui, decidi trazer uma novidade para a cidade”, afirmou.

Por enquanto, ele vende apenas nos sabores de menta, groselha e uva, e aguarda a chegada do xarope com novos sabores. “Em nenhum mercado de Aquidauana e nem de Campo Grande vendem esse xarope, que é mais grosso para poder misturar com o gelo. A gente tem que pedir pela internet”, disse ele, que pode ser encontrado em frente à Praça dos Estudantes.