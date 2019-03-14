Participantes do curso de vendas e noções de administração do PAP fazem fila no primeiro dia de inscrição

Começaram nesta quinta-feira (14) as inscrições para o curso profissionalizante de Noções Práticas de Vendas e Administração do PAP (Projeto Avanço Profissional) Cursos e Concursos, que chega a Aquidauana e Anastácio para quem está à procura de crescimento pessoal e profissional. A capacitação, que tem duração de 4 meses, começa no próximo sábado (16).

Os interessados fizeram fila logo pela manhã para não perder essa oportunidade. Foi o caso de Anair Oruê Miron, funcionária pública estadual, que fez a inscrição do filho, Douglas, preocupada com o seu futuro profissional.

“Estou aqui hoje correndo atrás desse curso porque acredito que será maravilhoso para o meu filho. Assim, ele terá uma oportunidade de conseguir um emprego com mais facilidade. Hoje os jovens não conseguem entrar no mercado de trabalho por falta de experiência e eu acredito que a capacitação trará os conhecimentos e a vivência requeridos por empregadores, para que os participantes possam mostrar todo o seu potencial”, analisou Anair, orgulhosa do filho.

Já de acordo com Jucélia Alves Artigas, que também se inscreveu no curso, a expectativa é de se preparar para o mercado de trabalho. “A gente necessita de cursos capacitados para a nossa cidade e chegou o momento de aproveitá-lo para ter uma formação melhor, nas nossas vidas quanto no atendimento”, considerou.

O que esperar

Segundo Paulo Costa, diretor do PAP Cursos e Concursos, a ideia é de trazer novidades no segmento de vendas e noções de administração de empresas. “Nós acrescentamos essas novidades no curso para que os nossos alunos possam ter um melhor rendimento. Costumamos prepará-los não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida”, explicou.

O PAP, conforme relembra Paulo, chega pela segunda vez a Aquidauana e Anastácio devido aos pedidos dos próprios alunos que já passaram pela capacitação. “Muitos perguntaram quando curso voltaria, elogiaram, e pediram informações para que amigos e familiares também pudessem fazer”.

Matrículas abertas até dia 15 às 17h

Ainda de acordo com o diretor do PAP, os alunos perceberam que não havia nada igual na cidade. Diante disso, participantes de outros municípios de região também podem participar do curso, já que acontece uma vez por semana, em horários flexíveis. “Quem tiver como chegar a Aquidauana no próximo, venha que não irá se arrepender”, convida Paulo.

Disciplinas

O curso conta com módulos de Atendimento ao Cliente e Marketing, Operador de Caixa e Atendente Bancário, Atendente de Farmácia e Noções de Medicamentos, Rotinas Administrativas e Secretariado e acontece aos sábados, nos turnos de manhã (das 8 às 10h30) à tarde (das 14 às 16h30) ou à noite (das 18 às 20h30), conforme for melhor para o aluno. Todos os participantes receberão uma carta de estágio e palestras durante a capacitação.

O material de apoio já está incluso e todos os participantes recebem certificado válido em todo o território nacional. Trata-se de uma modalidade inovadora de aprendizagem, com formação voltada às tendências de mercado e é um dos cursos mais completos do Brasil.

Serviço

As inscrições para o curso são gratuitas na Escola Paroquial (ao lado da Igreja Matriz), local onde também serão ministradas as aulas. Ainda há vagas, mas quem tiver interessado precisa ser rápido, pois as vagas são limitadas.

Mais informações pelo WhatsApp: (67) 9 9848-1335

Assista nosso vídeo