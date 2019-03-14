Projeto de urbanismo pode mudar visual do distrito de Piraputanga

Aquidauana
A indicação foi feita durante sessão ordinária da Câmara Municipal
O vereador Youssef Saliba encaminhou ao prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro com cópia ao secretário de Planejamento Ronaldo Ângelo e ao secretário de Produção Roberto Valadares, ofício solicitando a elaboração de um projeto de urbanismo, com arvores, palmeiras e plantas decorativas que possa ser implantado na principal avenida do distrito de Piraputanga.
A indicação foi feita durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa nesta quarta-feira (13).
Segundo Saliba, a medida visa atender os moradores, proprietários e visitantes do distrito, considerado como o mais próspero destino do ecoturismo da nossa região. “Nada mais justo que oferecer uma nova roupagem a esta bela avenida de entrada e saída do Distrito de Piraputanga", disse.
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