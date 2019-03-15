Parque da Lagoa comprida é palco de aulas gratuitas de pilates e ginástica

O cidadão aquidauanense pode participar de aulas gratuitas de pilates e ginástica localizada que são oferecidas por meio de projeto executado no Parque da Lagoa Comprida. Os treinos são realizados todos os dias às 6 horas da manhã, terças e quintas às 7h, 8h e 9h, e de segunda a quinta-feira das 17h30 às 18h30.

De acordo com o professor Jorge Luis Trombini Saliba, responsável pelas aulas, o parque significa para Aquidauana o portfólio do exercício físico. “Aqui encontramos pessoas caminhando, fazendo ginástica localizada, pilates dentre outras modalidades para fugir do stress do dia a dia”, explicou.

“Exercitar-se pelo menos três vezes na semana pode fazer com que a pessoa tenha hábitos de vida saudáveis, desde o sono até a alimentação. E é sempre importante frisar para que o aluno busque a atividade física com o intuito da saúde, com isso a estética vem por consequência”, destacou.