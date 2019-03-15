Restando apenas paisagismo, ginásio poliesportivo de Aquidauana está pronto para ser aberto

Depois de anos interditado por graves problemas estruturais, o ginásio poliesportivo de Aquidauana foi completamente reformado e já está pronto para ser inaugurado, segundo informações do secretário municipal de planejamento Ronaldo Ângelo.

A partir da próxima segunda-feira (18) tem início o trabalho de paisagismo, com a plantação das árvores que vão decorar o ambiente no entorno do ginásio. Agora, tudo depende da agenda do prefeito Odilon Ribeiro para marcar a data de inauguração.

No dia 14 de fevereiro, o prefeito convidou professores de educação física para uma visita técnica no ginásio, oportunidade em que foram definidos os últimos detalhes técnicos antes da praça esportiva que vai contribuir para o desenvolvimento do esporte na região.



