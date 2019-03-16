Anderson & Fernandes faz show de despedida na Arena Santo Cruz antes de ir para Goiânia

Com dois anos de estrada, a dupla sertaneja Anderson & Fernandes realiza neste sábado (16) a partir das 23 horas, o show “Tchau Brigado” no Santo Cruz Arena Show. Os cantores, em busca de novos horizontes, partem para Goiânia, terra consagrada do estilo sertanejo, para alçar voos maiores na carreira dos rapazes.

De acordo com Anderson, a festa tem objetivo de arrecadar dinheiro com os custos da viagem e hospedagem no estado de Goiás.

“O evento tem a finalidade de arrecadar dinheiro para podermos ir a Goiânia em busca de novos desafios, metas e oportunidades para a dupla. Nós vamos em abril. E hoje também comemoraremos o aniversário de dois anos da dupla”, explica o sertanejo.

Para mais informações sobre valores dos lotes , os telefones de contato são (67) 99685-0251 ou 99107-4672.