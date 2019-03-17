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Licitação para Restaurante Universitário de Aquidauana é finalizada

Renan Nucci

Publicado em 17/03/2019 às 10:28

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A Administração Central vai iniciar a instalação do Restaurante Universitário no campus de Aquidauana, atendendo um sonho antigo da comunidade universitária. O processo licitatório para a construção da obra foi finalizado e o contrato com a empresa vencedora deverá ser assinado na próxima semana.

O RU será instalado na unidade 2 do campus de Aquidauana, numa área de 214,94 metros quadrados, com estrutura de acordo com as normas da Anvisa e Vigilância Sanitária. A obra deverá ser concluída em nove meses e terá um investimento de R$ 616,5 mil. O espaço terá capacidade para atender mais de 1.500 estudantes de graduação e pós-graduação e também servidores.

Em março do ano passado, a direção do campus realizou uma pesquisa para ouvir a opinião da comunidade universitária a respeito da instalação do RU. Segundo a direção, a proposta foi aprovada por 72,9% de estudantes, docentes e técnicos que participaram da pesquisa.

“O Restaurante Universitário representa um benefício sem igual para o campus, realmente é uma reivindicação antiga e vai atender um grande número de acadêmicos e servidores”, disse o diretor do câmpus, Auri Matos Frubel. Atualmente cerca de 200 estudantes são beneficiados com o auxílio alimentação.

Com o andamento das obras, será iniciado o processo licitatório para contratação da empresa que administrará o restaurante. “O nosso objetivo é oferecer refeições de qualidade e um preço acessível, mantendo a mesma política de alimentação em toda a Universidade”, garante a pró-reitora de Assuntos Estudantis, Ana Rita Barbieri.

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