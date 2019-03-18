Vitória garante Aquidauanense na segunda fase mesmo se for punido pelo TJD

A vitória de ontem sobre Águia Negra por 2 a 1, na última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul, garantiu o Aquidauanense no mata-mata independentemente do resultado do julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) marcado para esta quarta-feira. O técnico Mauro Marino diz estar confiante e alega que o jurídico da equipe tem uma carta na manga.

“A gente não acompanha tão de perto essa parte de gestão administrativa, mas sabemos que nosso advogado tem uma carta na manga, tem um bom recurso, e acredito que vamos ser absolvidos”, disse ele em entrevista à rádio ID FM após o jogo em Rio Brilhante.

Com o resultado, o Azulão chegou a 18 pontos e, caso seja condenado pela escalação de um jogador irregular na primeira rodada e perca seis pontos, ainda continuará na zona de classificação com 13 pontos, mesmo número hoje da Serc de Chapadão do Sul.

Neste aspecto, o resultado muda apenas o confronto e as vantagens. Sem punição, o Aquidauanense enfrenta o Sete de Dourados, mas caso seja condenado, deve pegar o Operário. “A gente não tem que pensar nisso, não há como escolher adversário, quem vier, vamos ter que jogar”, pontuou.