Prefeitura faz cadastro de moradores beneficiados pelo Bolsa Família em Aquidauana

Nesta manhã de terça-feira dia (19), a equipe do Cadúnico/PBF, estiveram no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nova Aquidauana, para atender as famílias, proporcionando a atualização do Cadastro Único/Programa Bolsa Família.

As referidas famílias foram notificadas para atualizar seus cadastros, evitando assim possíveis bloqueios e até mesmo o cancelamento da transferência de renda, bem como, o acesso aos demais programas do Governo Federal.

É importante destacar que as referidas famílias com efeito de advertência, bloqueio e suspensão, devem participar da atualização cadastral com as devidas orientações das regras do programa e posteriormente são acompanhadas pelas equipes dos CRAS, que alimentam os Sistema de Condicionalidades-SICON, para reversão do efeito do descumprimento.

Além do atendimento nos CRAS I (São Pedro) e CRAS II (Nova Aquidauana), uma parte da equipe do cadúnico realizam semanalmente a ações mais próximass das famílias, informando as mesmas sobre os critérios para participação nos Programas de Transferência de Renda e o cumprimento das condicionalidades do PBF com premissa para permanência no PBF.