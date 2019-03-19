Têm início obras de paisagismo do ginásio poliesportivo de Aquidauana

As obras de paisagismo, última etapa do processo de revitalização do ginásio poliesportivo de Aquidauana, tiveram início ontem. De acordo com o secretário municipal de planejamento, Ronaldo Ângelo, será feito o calçamento de passeio, iluminação e o plantio de gramas e árvores ao redor da estrutura. “Vai garantir uma visão mais bonita de nosso poli”, disse.

Conforme já noticiado, depois de anos interditado por graves problemas estruturais, o ginásio foi completamente reformado e já está pronto para ser inaugurado, restando apenas o paisagismo. Em seguida, caberá ao prefeito Odilon Ribeiro para marcar a data de reinauguração.

No dia 14 de fevereiro, o prefeito convidou professores de educação física para uma visita técnica no ginásio, oportunidade em que foram definidos os últimos detalhes técnicos antes da praça esportiva que vai contribuir para o desenvolvimento do esporte na região.