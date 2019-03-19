Têm início obras de paisagismo do ginásio poliesportivo de Aquidauana

Esportes
Esta é a última etapa do processo de revitalização
As obras de paisagismo, última etapa do processo de revitalização do ginásio poliesportivo de Aquidauana, tiveram início ontem. De acordo com o secretário municipal de planejamento, Ronaldo Ângelo, será feito o calçamento de passeio, iluminação e o plantio de gramas e árvores ao redor da estrutura. “Vai garantir uma visão mais bonita de nosso poli”, disse.
Conforme já noticiado, depois de anos interditado por graves problemas estruturais, o ginásio foi completamente reformado e já está pronto para ser inaugurado, restando apenas o paisagismo. Em seguida, caberá ao prefeito Odilon Ribeiro para marcar a data de reinauguração.
No dia 14 de fevereiro, o prefeito convidou professores de educação física para uma visita técnica no ginásio, oportunidade em que foram definidos os últimos detalhes técnicos antes da praça esportiva que vai contribuir para o desenvolvimento do esporte na região.
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