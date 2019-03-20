Bairros de Aquidauana estão sem energia desde o final da manhã desta quarta-feira

Aquidauana
Árvores caíram e atingiram a rede elétrica
Desde às 11 horas da manhã moradores da Vila Bancária e imediações estão sem energia em Aquidauana. Por volta das 13h, o serviço de distribuição também foi interrompido na região do bairro Alto.
Conforme apurado, duas árvores caíram atingindo a rede elétrica. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem o corte e funcionários da Energisa trabalharam para regularizar o fornecimento.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS