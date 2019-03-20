Bairros de Aquidauana estão sem energia desde o final da manhã desta quarta-feira

Desde às 11 horas da manhã moradores da Vila Bancária e imediações estão sem energia em Aquidauana. Por volta das 13h, o serviço de distribuição também foi interrompido na região do bairro Alto.

Conforme apurado, duas árvores caíram atingindo a rede elétrica. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem o corte e funcionários da Energisa trabalharam para regularizar o fornecimento.