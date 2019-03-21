Cartório Eleitoral firma parceria com a prefeitura para cadastro biométricos dos beneficiários do PBF

Aquidauana
Ontem, 20, o chefe do Cartório da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, Fábio Dantas se reuniu com prefeito Odilon Ribeiro, para discutirem a necessidade de ampliar a quantidade de atendimentos aos eleitores que necessitam realizar o recadastramento biométrico.
Foi firmada entre a prefeitura e o cartório uma parceria, para que os servidores do Programa Bolsa Família (PBF) da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhem os beneficiários que ainda não fizeram o cadastramento biométrico para irem ao cartório.
Até o próximo dia 06 de maio, todos os eleitores devem fazer o cadastro biométrico no cartório eleitoral, senão o título será cancelado e haverá multa para o cidadão.
Assim, os beneficiários do programa Bolsa Família, que até o prazo do dia 06 de maio não tenha feito o cadastramento, terão o título de eleitor cancelado, suspensão do CPF e dos benefícios vinculados a ele.
Por isso, todo beneficiário que ainda não se cadastrou deve procurar o mais rápido possível o cartório eleitoral de Aquidauana, localizado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 400, Vila Cidade Nova.
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