Cartório Eleitoral firma parceria com a prefeitura para cadastro biométricos dos beneficiários do PBF

Ontem, 20, o chefe do Cartório da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, Fábio Dantas se reuniu com prefeito Odilon Ribeiro, para discutirem a necessidade de ampliar a quantidade de atendimentos aos eleitores que necessitam realizar o recadastramento biométrico.

Foi firmada entre a prefeitura e o cartório uma parceria, para que os servidores do Programa Bolsa Família (PBF) da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminhem os beneficiários que ainda não fizeram o cadastramento biométrico para irem ao cartório.

Até o próximo dia 06 de maio, todos os eleitores devem fazer o cadastro biométrico no cartório eleitoral, senão o título será cancelado e haverá multa para o cidadão.

Assim, os beneficiários do programa Bolsa Família, que até o prazo do dia 06 de maio não tenha feito o cadastramento, terão o título de eleitor cancelado, suspensão do CPF e dos benefícios vinculados a ele.

Por isso, todo beneficiário que ainda não se cadastrou deve procurar o mais rápido possível o cartório eleitoral de Aquidauana, localizado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 400, Vila Cidade Nova.