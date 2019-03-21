Jovem fica gravemente ferido após cair de altura de 4 metros em Aquidauana

Jovem de 25 anos ficou gravemente ferido depois de cair de uma altura de 4 metros. O acidente aconteceu ontem (20) no Bairro Alto em Aquidauana.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava na instalação de uma antena quando caiu. Ele sofreu ferimento lacerante no lábio superior e no buço, avulsão de dente, suspeita de fratura no nariz, ferimentos na cabeça e fratura exposta no punho esquerdo.

O rapaz foi encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana, no entanto, devido a gravidade dos ferimentos acabou transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

*Com informações de Francis Leone