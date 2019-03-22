Acadêmicos de Aquidauana realizam exposição no Dia Mundial da Água

Comemorado nesta sexta-feira (22/03), o Dia Mundial da Água também está sendo lembrado no Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ).

Acadêmicos estão realizando uma exposição na unidade II do câmpus. A atividade, que não era obrigatória, faz parte da disciplina de Saneamento Básico e Ambiental, ministrada pela Professora Lucy Ribeiro Ayach.

A docente solicitou que os alunos mobilizassem a comunidade acadêmica de alguma forma, visando à celebração do Dia Mundial da Água: e os estudantes entenderam a tarefa, mostrando seu trabalho em forma de exposição.

O Dia Mundial da Água é comemorado anualmente em 22 de março. Esta data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.

Participam da atividade acadêmicos de Ciências Biológicas, Geografia Bacharelado e Geografia Licenciatura. Os cartazes e demais materiais estão disponíveis no saguão do bloco A, na unidade II do CPAQ.