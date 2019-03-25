Após acidente perto de Aquidauana, menina de 2 anos morre em hospital

Menina de 2 anos morreu ontem (24) na Santa Casa de Campo Grande. Ela é uma das vítimas do acidente que deixou um morto e 8 feridos na noite de sexta-feira (22) por volta das 21h, na BR-262, entre Aquidauana e Campo Grande – perto da floricultura Flor de Liz. Ela era filha de um servidor da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

A criança estava em um Renault Clio ocupado por outras quatro pessoas. O motorista teria tentado ultrapassar um caminhão na rodovia quando bateu de frente com um Gol, que seguia no sentido contrário.

Com a batida, o motorista do Clio, identificado como um homem de 57 anos, morreu na hora. Os outros ocupantes ficaram presos entre as ferragens. Já o outro veículo era ocupado por quatro pessoas. Todas sofreram ferimentos graves e também ficaram presas entre as ferragens.

As oito vítimas foram levadas para o hospital de Aquidauana. Atenderam a ocorrência as ambulâncias de Anastácio, e Aquidauana, e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).