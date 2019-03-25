Em luto, Uems em Aquidauana suspende atividades nesta segunda-feira

A Gerência da unidade da UEMS de Aquidauna comunica a suspensão das atividades da Unidade Universitária, nesta segunda-feira (25), por motivo de luto.

Faleceu o funcionário terceirizado da empresa Guatós, Walfrido Bica. O velório acontece na Paz Universal de Aquidauana e o enterro previsto para as 16h desta segunda-feira.

Também veio a óbito Maria Júlia, de 2 anos, filha do servidor Everton Costa lotado na Secretaria de Pós-graduação. O enterro ocorreu neste domingo (24).

Esta decisão foi tomada em respeito às famílias que estão sofrendo com a perda de seus entes queridos e aos servidores que estão consternados com as tristes notícias, relatou o Gerente da UEMS Aquidauana, Prof. Dr. Elói Panachuki.