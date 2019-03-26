O 30º Leilão Aquidauana Corte será realizado nesta terça-feira, a partir das 19h no Parque de Exposições

Logo mais, às 19h, a Marca P Remates, realiza o 30º leilão Aquidauana Corte, no Parque de Exposições do município.

Lotes que às 19h entrarão no tatersal de leilões para serem arrematados

Os lotes são compostos por machos e fêmeas de alta performance genética e os interessados poderão realizar os lances no local ou ao vivo, pela internet no site da empresa: www.marcapremates.com.br

Em abril, a empresa completa dois anos de atividades e para celebrar os negócios realizados, oferecerá o certame desta terça-feira (26) e outro, marcado para 6 de abril.

É válido destacar que a Marca P Remates atua com foco na comercialização de animais da raça Nelore e os cruzamentos com melhor performance de carcaça.

Serviço

O 30º Leilão Aquidauana Corte será realizado nesta terça-feira (26), a partir das 19h, no Parque de Exposições. Também é possível participar pelo site da Marca P Remates que fará a transmissão ao vivo pela internet. Os telefones para contato são: (67) 3241-3523, (67) 98122-4591 e (67) 99981-1891.