Poliesportivo será inaugurado com a presença do governador dia 11 em Aquidauana

Aquidauana
Data foi marcada durante visita tecnica do prefeito e secretario da Fundesport
Durante a visita do Prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e do Diretor da Fudesport Marcelo Miranda, ao Poliesportivo da Santa Terezinha, ficou definido que a data de inauguração do Ginásio, será dia 11 de abril.
O evento contará ainda com a presença do Governador Reinaldo Azambuja. A festa poderá contar com a presença de um grande jogador de futsal, o craque Manoel Tobias.
*Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS