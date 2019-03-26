Poliesportivo será inaugurado com a presença do governador dia 11 em Aquidauana

Durante a visita do Prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e do Diretor da Fudesport Marcelo Miranda, ao Poliesportivo da Santa Terezinha, ficou definido que a data de inauguração do Ginásio, será dia 11 de abril.

O evento contará ainda com a presença do Governador Reinaldo Azambuja. A festa poderá contar com a presença de um grande jogador de futsal, o craque Manoel Tobias.

*Com informações de Francis Leone