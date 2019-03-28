Prefeitura registra boletim de ocorrência e vai consertar semáforo na Duque de Caxias

Aquidauana
Equipamento foi destruído por caminhão
A Prefeitura de Aquidauana registrou boletim de ocorrência depois que um caminhão destruiu o semáforo localizado no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Giovane Toscano de Brito.
Segundo nota divulgada pelo Executivo Municipal nas redes sociais, o veículo subiu no meio-fio e atingiu a estrutura, arrancado o poste e danificando o sinaleiro.
Por este motivo, o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, para que os envolvidos sejam responsabilizados pelo dano ao patrimônio público.
Em contrapartida, a Prefeitura informou que já providencia a instalação de um novo semáforo e pede que os motoristas que passam pelo cruzamento tenha atenção redobrada.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS