Prefeitura registra boletim de ocorrência e vai consertar semáforo na Duque de Caxias

A Prefeitura de Aquidauana registrou boletim de ocorrência depois que um caminhão destruiu o semáforo localizado no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Rua Giovane Toscano de Brito.

Segundo nota divulgada pelo Executivo Municipal nas redes sociais, o veículo subiu no meio-fio e atingiu a estrutura, arrancado o poste e danificando o sinaleiro.

Por este motivo, o caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, para que os envolvidos sejam responsabilizados pelo dano ao patrimônio público.

Em contrapartida, a Prefeitura informou que já providencia a instalação de um novo semáforo e pede que os motoristas que passam pelo cruzamento tenha atenção redobrada.