Autistas e familiares receberão atendimento especial no CRAS e terão evento público em Aquidauana

Hoje (29), a Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu a diretoria da Associação dos Familiares de Pessoas com Transtornos do Espectro Autista (AFAP TEA), uma ONG presente no município de Aquidauana, formada em boa parte por pais de crianças e adolescentes autistas.

A roda de conversa tratou sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e como ele interfere na vida do indivíduo que convive com o mesmo. Ainda na reunião, a presidente da ONG, Adriana Duarte, solicitou à Prefeitura de Aquidauana um atendimento diferenciado aos pais que ainda não possuem, não atualizaram ou que estão com demais pendências referentes a benefícios fornecidos pelo programa Bolsa Família.

Diante do pedido, o secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves e a equipe técnica da SAS e a ONG, acordaram que diante das dificuldades de horários e rotina que os pais das crianças autistas têm, haverá um dia de atendimento especial no CRAS da Nova Aquidauana.

Assim, as famílias que possuem pessoas na casa com Transtornos do Espectro Autista (TEA) e que estão com pendências ou precisam atualizar cadastros no Bolsa Família e demais serviços da SAS, poderão no próximo dia 12/04 (sexta-feira), ir ao CRAS 2 – Nova Aquidauana, para serem atendidas. Nesse dia haverá exclusividade no atendimento aos pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes com autismo.



1ª SEMANA DO AUTISMO

Ainda na temática sobre o autismo, na próxima semana, de 02 a 04 de abril, com a parceria da Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a AFAP TEA realizará uma programação especial para discutir com a comunidade ações e políticas públicas para que esse público possa conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, nas escolas, universidades, rompendo preconceitos com quem tem autismo.

O evento acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de abril, das 19 h às 22 horas, no plenário da Câmara Municipal de Aquidauana e é aberto para toda a comunidade e instituições.

