Universidade de Aquidauana confirma programação pelo Dia do índio

Já está confirmada a realização da edição de 2019 do evento que comemora anualmente o Dia do Índio no Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ).

As atividades serão realizadas no dia 22 de abril, a partir das 19h30, no gramado em frente ao bloco A, na unidade II do CPAQ. O evento contará com dança, música, artesanato, pintura corporal, comida típica e muito mais.

A primeira edição do evento foi realizada pelos acadêmicos indígenas em 2017; a segunda edição em 2018. Agora, o evento, de organização dos acadêmicos indígenas do câmpus, solidifica-se como um importante momento para a comunidade acadêmica do CPAQ.

Atualmente, de acordo com informações do Censo 2010, cerca de 0,4% da população brasileira é formada por índios, um total de 800 mil vivendo no País. Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), existem 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contatadas. Em sua grande maioria, pertencem a cinco grandes e diferentes complexos linguísticos culturais: Tupi, Jê, Aruak, Pano e Karibe.