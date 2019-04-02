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Prefeitura de Aquidauana discute ações para combater de dengue, zica e chikungunya

Participantes discutiram a situação da infestação do mosquito e das doenças por ele transmitidas diante de relatórios do LIRA

Thailla Torres

Publicado em 02/04/2019 às 13:30

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Para analisar o gráfico da situação dos casos notificados de dengue, zica e chikungunya e debater ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, representantes do Comitê Popular se reuniram em Aquidauana.

Participantes discutiram a situação da infestação do mosquito e das doenças por ele transmitidas diante de relatórios do LIRA, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019. 

O advogado Tiago Vedovato falou na reunião sobre pontos relevantes das leis municipais nº 2.557/2018 que dispõe sobre a limpeza e conservação de imóveis particulares em Aquidauana e dá outras providências; e a nº 2.578/2018, que trata da proibição de descartes de resíduos sólidos nas vias e logradouros públicos de Aquidauana.

Por fim, os membros se concentraram em estabelecer novas ações e propostas para realização de uma grande ação de conscientização popular de combate aos focos do mosquito Aedes em Aquidauana, na qual a comunidade seja o público-alvo e atuem nesse combate. “Nossa tarefa agora, além de intensificar o combate ao mosquito, é, sobretudo, chamar a atenção da população, dos moradores, que diariamente façam o dever de casa, de eliminar os criadouros do mosquito e manterem os quintais limpos, para que a nossa cidade fique livre da dengue, da zika e chikungunya. As equipes da Saúde estão nas ruas, de casa em casa, todos os dias, mas precisamos do empenho da comunidade para vencer o mosquito”, disse a secretária Tuca.

De acordo com dados do LIRA, em março, Aquidauana registrou 11 casos notificados de dengue. As vilas onde foram notificados os casos são: São Pedro, com 03 casos, Jardim Aeroporto (01 caso); Vila Eliane (01), Santa Terezinha (01), Pinheiro (02), Nova Aquidauana (02) e Bairro Alto (01).

Esteve na reunião agentes de controle de vetores, a secretária municipal de saúde, Ana Lúcia Guimarães e representantes do 9º BECmb Carlos Camisão, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Florestal, diretores da Rede Municipal de Ensino e equipe da Vigilância Sanitária Municipal

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