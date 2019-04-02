Secretária de Saúde visita projeto que desenvolve trabalho humanizado com aquidauanenses

A secretária de saúde, Ana Lúcia Guimarães, conheceu na manhã desta terça-feira (2), em Aquidauana, a história de um dos primeiros pacientes e participou da entrega da cadeira de rodas para o paciente Paulo Mendes Arguelho.

A secretária destacou a importância da humanização e o cuidado que a equipe com os pacientes, como incentivo para mais estrutura, visando o aumento do número de pacientes atendidos. "Como é bom ver o resultado do trabalho de uma equipe, onde inicia o acompanhamento e busca no dia a dia, reverter o quadro clínico de um paciente. Paulo é um exemplo claro disso, perseverança e empenho da nossa equipe", destacou a secretária.

O prefeito Odilon Ribeiro afirma que buscado dar atenção especial aos cuidados com pacientes que estão acamados e necessitam de atendimento especializado. “O SAD tem levado conforto e carinho, no momento mais delicado, e isso tem feito a diferença na vida das pessoas, principalmente das mais carentes. Fico contente em ter implantado este programa em nossa cidade", pontuou o prefeito.