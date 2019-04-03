Carreta com carga de cerveja tomba próxima a Dois Irmãos do Buriti

Uma carreta que transportava uma carga de cerveja tombou no início desta tarde em um acesso da rodovia BR 262, próximo a Dois Imãos do Buriti. O motorista, de 43 anos, não ficou ferido no acidente.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a carreta estava sentido Aquidauana quanto tombou. Conforme apuração do O Pantaneiro, o pneu da carreta estourou na curva e a pista ficou parcialmente interditada.

Uma viatura de incêndio do Corpo de Bombeiros foi até o local de o acidente dar apoio a Polícia Rodoviária Federal que também atendeu a ocorrência. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) fez o trabalho de liberação da pista.

Não há informações de saqueamento da mercadoria.

Com informações de Francis Leone