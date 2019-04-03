Saúde entrega veículos e equipamentos para Aquidauana e Anastácio nesta quarta-feira

A primeira agenda será às 8h30, quando ocorrerá a entrega de uma van para transporte de pacientes e uma caminhonete Mitsubishi L200, de cabine dupla, para uso exclusivo nas ações de combate ao mosquito ao mosquito Aedes Aegypti. O evento acontecerá no gabinete do prefeito Nildo Alves.

O secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende estará nesta quarta-feira (3) em Aquidauana e Anastácio para fazer, em conjunto com as administrações municipais, a entrega de veículos, equipamentos e anunciar outras ações da área de saúde para a população dos dois municípios.

Na sequência, o secretário segue para Aquidauana para mais uma agenda de ações na área de saúde, em parceria com o prefeito Odilon Ribeiro. A primeira ação será às 9h30min, com a entrega de equipamentos para atender o Centro de Especialidades Médicas e de uma L-200, cabine dupla.

Continuando o programa de atividades, as autoridades seguem para o Bairro Santa Terezinha, onde às 11h, acontecerá a inauguração do complexo que abriga as unidades de saúde Cláudio Fernando Stella e José Vória. A estrutura foi complemente reformada e ampliada, passando a garantir acessibilidade para os pacientes. Concluindo, às 11h30, haverá uma visita técnica ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

Conquistas

Modelo das caminhonetes que serão entregues nesta quarta-feira em Anastácio e Aquidauana.

Os automóveis que serão entregues aos municípios de Aquidauana e Anastácio foram conquistados pelo secretário estadual de Saúde Geraldo Resende no final do ano passado, ainda no mandato de deputado federal. A van que servirá aos pacientes de Anastácio é resultado de uma emenda individual do então deputado junto ao Fundo Nacional de Saúde no Orçamento Geral da União/2018, no valor de R$ 190 mil.

A caminhonete L-200 que ficará à disposição dos servidores da saúde de ambos os municípios é resultado de uma articulação de Geraldo Resende em parceria com o governo do Estado, junto ao Ministério da Saúde, que garantiu outros 61 veículos para Mato Grosso do Sul.

Por sua vez, os diversos equipamentos que serão entregues em Aquidauana foram adquiridos com recursos oriundos de outra emenda individual apresentada em 2017 por Geraldo Resende, no valor de R$ 500 mil. Entre outros, serão entregues um aparelho de ultrassonografia, tonômetro computadorizado, ceratômetro, oftalmoscópio, coluna oftalmológica e um colposcópio.

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro está convidando a população para participar da agenda no município:“Contamos com a presença da nossa comunidade para receber o secretário Geraldo Resende, e juntos inaugurarmos a unidade do ESF (Estratégia de Saúde da Família) e recebermos os investimentos em saúde. O governo do Estado tem um compromisso público com Aquidauana, nos ajudando a administrar a cidade, trazendo investimentos e obras que atendem a demanda do nosso povo”, concluiu.