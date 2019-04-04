Moradores de Aquidauana ganham novo poliesportivo

Aquidauana
No dia 11 de abril, a partir das 18 horas, o prefeito Odilon Ribeiro e o governador Reinaldo Azambuja irão reinaugurar o ginásio poliesportivo de Aquidauana. O ginásio poliesportivo de Aquidauana "Desportista José Campelo"estará de portas abertas para a população aquidauanense.
O evento de abertura será realizado com a presença e apresentação de jogadores das seleções brasileiras de futsal e futebol de campo, respectivamente, Manoel Tobias e Flávio Conceição.
Haverá uma programação especial para comemorar a reinauguração .
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS