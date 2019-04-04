Moradores de Aquidauana ganham novo poliesportivo

No dia 11 de abril, a partir das 18 horas, o prefeito Odilon Ribeiro e o governador Reinaldo Azambuja irão reinaugurar o ginásio poliesportivo de Aquidauana. O ginásio poliesportivo de Aquidauana "Desportista José Campelo"estará de portas abertas para a população aquidauanense.

O evento de abertura será realizado com a presença e apresentação de jogadores das seleções brasileiras de futsal e futebol de campo, respectivamente, Manoel Tobias e Flávio Conceição.

Haverá uma programação especial para comemorar a reinauguração .



