Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 12:30

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Aprovado projeto que transforma Paixão de Cristo em patrimônio imaterial

Peça é evento tradicional e reúne milhares de espectadores em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 05/04/2019 às 13:47

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Projeto de Lei 005/2019, de autoria do vereador Moacir Pereira de Melo (MDB) e apresentado através do processo 104/2019, foi submetido à primeira votação na quarta-feira (03.4), durante Sessão Ordinária do Poder Legislativo no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, acabou aprovado por unanimidade..

 A Lei a ser  pautada em 2º turno de votação na próxima quarta-feira (10.4) declara Patrimônio Cultural Imaterial  do município de Aquidauana a peça teatral Paixão de Cristo. O regimento do Legislativo prevê neste caso até três turnos de discussão e votação.

São exemplos de patrimônio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições.

A sessão contou com a presença da primeira dama do Município Maria Eliza Ribeiro, entusiasta da realização do evento pela Cia Teatral Aquid'Arte em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição e com apoio da Prefeitura de Aquidauana através da Fundação de Cultura.  

A sessão do Legislativo também foi acompanhada por componentes do grupo teatral Aquid’Arte que já está agindo na preparação da próxima edição da encenação a ser realizada no dia 19 de abril na Praça da Igreja Matriz.

Em sendo aprovada na próxima quarta-feira, a Lei segue para sanção do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e posterior publicação no DOEM – Diário Oficial do Município de Aquidauana.  

Este ano em sua quinta edição, segundo informações da Fundação de Cultura o espetáculo irá contar com uma mega estrutura de arquibancadas, som e iluminação para a apresentação do teatro. Está previsto também shows com os cantores católicos Waguinho Andrade e Aline Brasil. A entrada é franca e o espetáculo começa a partir das 19 horas na Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição. 

A 5ª edição da Paixão de Cristo será realizada pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), a Cia Teatral Aquid’Arte e a Paróquia Imaculada Conceição e tem ainda o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul via Fundação de Cultura de MS.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo