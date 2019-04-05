Aprovado projeto que transforma Paixão de Cristo em patrimônio imaterial

O Projeto de Lei 005/2019, de autoria do vereador Moacir Pereira de Melo (MDB) e apresentado através do processo 104/2019, foi submetido à primeira votação na quarta-feira (03.4), durante Sessão Ordinária do Poder Legislativo no Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, acabou aprovado por unanimidade..

A Lei a ser pautada em 2º turno de votação na próxima quarta-feira (10.4) declara Patrimônio Cultural Imaterial do município de Aquidauana a peça teatral Paixão de Cristo. O regimento do Legislativo prevê neste caso até três turnos de discussão e votação.

São exemplos de patrimônio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições.

A sessão contou com a presença da primeira dama do Município Maria Eliza Ribeiro, entusiasta da realização do evento pela Cia Teatral Aquid'Arte em parceria com a Paróquia Imaculada Conceição e com apoio da Prefeitura de Aquidauana através da Fundação de Cultura.

A sessão do Legislativo também foi acompanhada por componentes do grupo teatral Aquid’Arte que já está agindo na preparação da próxima edição da encenação a ser realizada no dia 19 de abril na Praça da Igreja Matriz.

Em sendo aprovada na próxima quarta-feira, a Lei segue para sanção do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro e posterior publicação no DOEM – Diário Oficial do Município de Aquidauana.

Este ano em sua quinta edição, segundo informações da Fundação de Cultura o espetáculo irá contar com uma mega estrutura de arquibancadas, som e iluminação para a apresentação do teatro. Está previsto também shows com os cantores católicos Waguinho Andrade e Aline Brasil. A entrada é franca e o espetáculo começa a partir das 19 horas na Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

A 5ª edição da Paixão de Cristo será realizada pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo (Fundact), a Cia Teatral Aquid’Arte e a Paróquia Imaculada Conceição e tem ainda o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul via Fundação de Cultura de MS.