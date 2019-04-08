Aquidauanense decide Campeonato Estadual de MS contra o Águia Negra

Dois jogos fecharam na tarde de domingo(07) a fase semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Foram seis gols nos confrontos que classificaram Águia Negra e Aquidauanense para a decisão.

No Morenão, o Aquidauanense venceu o Comercial por 2 a 1 e se classificou pela segunda vez para a decisão. Rodrigo Jesus abriu o placar para o azulão e André Bahia empatou para o colorado na etapa inicial.

Na etapa final, Jô chutou, a bola bateu em Gilson e matou Rodolfo marcando o gol da classificação do Aquidauanense. Na decisão, o azulão vai encarar o Águia Negra que venceu de virada o Sete de Setembro por 2 a 1.

Giovani abriu o placar para o time douradense enquanto Kareca e Jorginho viraram para o rubro-negro que chegou a sua quarta final em 12 anos.

As finais serão nos dias 14 e 21 de abril com o primeiro jogo no Noroeste e a finalíssima no Ninho da Águia. Nesta segunda-feira (08), haverá reunião entre os classificados para definir os detalhes dos dois jogos.