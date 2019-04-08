Semana começa com vagas de emprego em Aquidauana e Anastácio; confira

A Casa do Trabalhador começou a semana oferecendo vagas de empregos para atuação em Aquidauana e Anastácio. Há oportunidades também áreas rurais.

Vagas Locais (Aquidauana / Anastácio):

*Auxiliar de sushiman (ter experiência nessa área);

*Auxiliar funerário (ter CNH AB/saber dirigir em Campo Grande-MS/ter ensino médio completo/ter informática básica/ter disponibilidade de horário pois sistema é plantão.

*Empregada doméstica nos serviços gerais (lavar, passar, limpar e saber cozinhar muito bem/ser responsável e não faltar o serviço/trabalhar o dia todo/ter experiência registrada em carteira/ter telefone de referência)

*Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica, atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador, retificadores, baterias, transformadores e climatização);

*Técnico em manutenção de equipamentos de informática (ter conhecimento básico em informática, instalação de internet via rádio e fibra, se tiver formação na área melhor, ter CNH AB),

*Vidraceiro (ter experiência e referência na área).

Vagas Regionais (Rural/Outras cidades):

*Auxiliar de cozinha (solteira/ter experiência e referência/ter agilidade e rapidez/morar fora da cidade em pousada)

*Babá(ter disponibilidade de morar fora da cidade/ter experiência com criança de 5 anos)

*Campeiro na agropecuária (serviços gerais)

*Caseiro (ter entre 30 a 40 anos/ter trabalhado com registro em carteira pelo menos um ano na mesma empresa/casado sem filhos/ter o telefone de referência da última empresa que trabalhou/ter experiência em carpir, roçadeira de motor e motosserra)

*Mecânico de máquinas agrícolas (mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho);

*Trabalhador rural (vaga para casal sem filhos/ter experiência registrado em carteira/saber fazer todo serviço de fazenda, ter entre 30 a 50 anos, trabalho é só para o homem, mas o casal tem que ir morar na fazenda, saber mexer com motosserra, roçadeira, leiteria, campo, cerca,não ter antecedentes criminais, não pode ter animais).

*Técnico agrícola (tem que ter experiência na área/experiência com pulverização e máquinas/ter referência para entrevista).