Ginásio poliesportivo reinaugura nesta quinta-feira em Aquidauana

Faltam dois dias para a reinauguração do ginásio poliesportivo de Aquidauana. O "Desportista José Campelo" estará de portas abertas no dia 11 de abril, a partir das 18 horas, para toda a população.

Participarão da abertura o prefeito Odilon Ribeiro e o governador Reinaldo Azambuja para, juntos, evidenciarem as melhorias e benefícios do espaço para a população aquidauanense.

O evento de abertura será realizado com a presença e apresentação do jogador da seleção brasileira de futsal Manoel Tobias.

Haverá uma programação especial para comemorar a reinauguração .