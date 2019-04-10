Lagoa Comprida, Avenida Pantaneta e mais 27 pontos de Aquidauana terão internet gratuita

Tecnologia
Aquidauana é um dos três municípios de Mato Grosso do Sul contemplados pelo programa federal “Cidades Digitais”
Equipes da prefeitura de Aquidauana estão nas ruas para instalação de fibra ótica pela cidade para que pontos públicos tenham acesso gratuito à internet.
Aquidauana é um dos três municípios de Mato Grosso do Sul contemplados pelo programa federal “Cidades Digitais”, que viabiliza internet por fibra ótica e Wi-Fi gratuita para a comunidade. Em MS, as cidades contempladas por esse programa são: Terenos, com 6 km de rede de fibra ótica; Sidrolândia com 14 km; e Aquidauana com 26 km de fibra, considerada a maior rede de todo o Brasil.
O investimento do Governo Federal é R$ 1,5 milhões, em 26 km de fibra ótica que levará internet gratuita para 27 pontos em instituições públicas.
No mês passado, o prefeito Odilon Ribeiro solicitou ao Ministério das Comunicações internet gratuita para o Parque Municipal da Lagoa Comprida. O pedido foi atendido e a instalação de um poste de suporte para receber o equipamento para distribuição do sinal já foi feita. Além da Lagoa Comprida, também haverá ponto gratuito na Avenida Pantaneta e no campo da Associação de Moradores da Santa Terezinha.
De acordo com a prefeitura, o projeto para Aquidauana começou em 2013, mas só em 2018 foi ativado.
A previsão é que até o mês de julho devem ser concluídas as instalações de todo o cabeamento da rede de fibra ótica na cidade.
O Ministério das Comunicações criou o programa Cidades Digitais interligado ao PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), com o objetivo de possibilitar a modernização da gestão nos municípios.
Confira os pontos de internet gratuita: prefeitura municipal; as secretarias municipais; ESF Guanandy; ESF Vila São Pedro; ESF Vila Pinheiro; ESF Bairro Alto; ESF Vila Trindade; ESF São Francisco; ESF Isaura Baes; ESF João André Madsen; CEM – Centro de Especialidade Médica; Hospital Regional Dr. Estácio Muniz; Hospital Funrural; UPA – Unidade de Pronto Atendimento; Escola Municipal Antônio Pace – CAIC; Escola Municipal Erso Gomes; CMEI Valdir Catchart; CMEI Dona Mafalda; CMEI Ademir Brites; Telecentro da Nova Aquidauana; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Câmara Municipal de Aquidauana; 7º Batalhão da Policia Militar; CRAS da São Pedro o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.
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