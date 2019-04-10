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Lagoa Comprida, Avenida Pantaneta e mais 27 pontos de Aquidauana terão internet gratuita

Aquidauana é um dos três municípios de Mato Grosso do Sul contemplados pelo programa federal “Cidades Digitais”

Thailla Torres

Publicado em 10/04/2019 às 13:35

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Equipes da prefeitura de Aquidauana estão nas ruas para instalação de fibra ótica pela cidade para que pontos públicos tenham acesso gratuito à internet.

Aquidauana é um dos três municípios de Mato Grosso do Sul contemplados pelo programa federal “Cidades Digitais”, que viabiliza internet por fibra ótica e Wi-Fi gratuita para a comunidade. Em MS, as cidades contempladas por esse programa são: Terenos, com 6 km de rede de fibra ótica; Sidrolândia com 14 km; e Aquidauana com 26 km de fibra, considerada a maior rede de todo o Brasil.

O investimento do Governo Federal é R$ 1,5 milhões, em 26 km de fibra ótica que levará internet gratuita para 27 pontos em instituições públicas.

No mês passado, o prefeito Odilon Ribeiro solicitou ao Ministério das Comunicações internet gratuita para o Parque Municipal da Lagoa Comprida. O pedido foi atendido e a instalação de um poste de suporte para receber o equipamento para distribuição do sinal já foi feita. Além da Lagoa Comprida, também haverá ponto gratuito na Avenida Pantaneta e no campo da Associação de Moradores da Santa Terezinha.

De acordo com a prefeitura, o projeto para Aquidauana começou em 2013, mas só em 2018 foi ativado.

A previsão é que até o mês de julho devem ser concluídas as instalações de todo o cabeamento da rede de fibra ótica na cidade.

O Ministério das Comunicações criou o programa Cidades Digitais interligado ao PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), com o objetivo de possibilitar a modernização da gestão nos municípios.

Confira os pontos de internet gratuita: prefeitura municipal; as secretarias municipais; ESF Guanandy; ESF Vila São Pedro; ESF Vila Pinheiro; ESF Bairro Alto; ESF Vila Trindade; ESF São Francisco; ESF Isaura Baes; ESF João André Madsen; CEM – Centro de Especialidade Médica; Hospital Regional Dr. Estácio Muniz; Hospital Funrural; UPA – Unidade de Pronto Atendimento; Escola Municipal Antônio Pace – CAIC; Escola Municipal Erso Gomes; CMEI Valdir Catchart; CMEI Dona Mafalda; CMEI Ademir Brites; Telecentro da Nova Aquidauana; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); Câmara Municipal de Aquidauana; 7º Batalhão da Policia Militar; CRAS da São Pedro o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana.

 

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