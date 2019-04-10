Quarta-feira de tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana e região

Tempo
Mínima será de 22°C com máxima de 32°C
O dia será de tempo parcialmente nublado a claro nesta quarta-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva e a mínima será de 22°C com máxima de 32°C e umidade entre 50% e 85%.
Para amanhã, o dia deve ser de sol encoberto. Pelo menos até no domingo, conforme os dados do Inmet, o dia será de sol entre muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 24°C, também sem previsão de chuva.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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