Quarta-feira de tempo parcialmente nublado a claro em Aquidauana e região

O dia será de tempo parcialmente nublado a claro nesta quarta-feira em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva e a mínima será de 22°C com máxima de 32°C e umidade entre 50% e 85%.

Para amanhã, o dia deve ser de sol encoberto. Pelo menos até no domingo, conforme os dados do Inmet, o dia será de sol entre muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 24°C, também sem previsão de chuva.