Servidor há 25 anos, Genivaldo Rosa Serra morre vítima de ataque cardíaco

Aquidauana
Genilvaldo tinha 50 anos, deixa esposa e quatro filhos.
Morreu na manhã desta quarta-feira (10) Genivaldo Rosa Serra, funcionário público e agente de saúde na área do Controle de Vetores, em Aquidauana.
Genilvaldo tinha 50 anos, atuou durante 25 anos na Prefeitura do município e faleceu após um ataque cardíaco.
Ele deixa esposa e quatro filhos.
O velório está previsto a partir das 20h, na Capela da Pax Vida, na Rua Manoel Antônio Paes de Barros.
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