Servidor há 25 anos, Genivaldo Rosa Serra morre vítima de ataque cardíaco

Morreu na manhã desta quarta-feira (10) Genivaldo Rosa Serra, funcionário público e agente de saúde na área do Controle de Vetores, em Aquidauana.

Genilvaldo tinha 50 anos, atuou durante 25 anos na Prefeitura do município e faleceu após um ataque cardíaco.

Ele deixa esposa e quatro filhos.

O velório está previsto a partir das 20h, na Capela da Pax Vida, na Rua Manoel Antônio Paes de Barros.