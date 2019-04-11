Manutenção: Casa do Trabalhador não fará atendimento amanhã

Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana não fará atendimento nesta sexta-feira. Conforme nota divulgada pela instituição, haverá uma manutenção nacional nos sistemas de informação, motivo pelo que não haverá atendimento.
Para esta quinta-feira, são oferecidas diversas vagas. Os interessados podem clicar aqui para ver e depois se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS