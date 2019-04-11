Manutenção: Casa do Trabalhador não fará atendimento amanhã

A Casa do Trabalhador de Aquidauana não fará atendimento nesta sexta-feira. Conforme nota divulgada pela instituição, haverá uma manutenção nacional nos sistemas de informação, motivo pelo que não haverá atendimento.

Para esta quinta-feira, são oferecidas diversas vagas. Os interessados podem clicar aqui para ver e depois se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.