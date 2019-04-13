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Mauro Marino diz que Aquidauanense será objetivo na busca por vencer em casa

Azulão decide o Campeonato Estadual contra o Águia Negra

Renan Nucci

Publicado em 13/04/2019 às 10:33

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O técnico do Aquidauanense, Mauro Marino, disse que a equipe terá uma postura objetiva em busca da vitória contra o Águia Negra neste domingo, na primeira de duas partidas da grande final do Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul. O duelo, que ocorre a partir das 15 horas no estádio Noroeste, pode “definir” o campeão, dependendo da vantagem que for obtida. Justamente por isso, ele espera um jogo aberto, ofensivo.

“Acredito que as duas equipes vão se arriscar mais, porque depois ainda terá mais 90 minutos para se recuperar. Vai ser um jogo grande, com duas equipes procurando resultado positivo. Por estarmos em casa, vamos ser objetivos e buscar a vitória para reverter a vantagem [de jogar por dois resultados iguais do Águia]. Essa primeira partida aqui pode definir o título, ou encaminhar quem terá que jogar mais seguro no jogo de volta”, disse.

Ele também aproveitou a oportunidade para convidar os torcedores. “Não podemos cometer erros e esperamos fazer um grande jogo em casa, para irmos com boa vantagem lá. Por isso, contamos com a presença do torcedor de Aquidauana nos empurrando os 90 minutos. Vamos tentar neutralizar o setor ofensivo do Águia Negra e impor nosso modo de jogo que não vai mudar. Podemos mudar um jogador, mas o jeito de jogar da equipe está funcionando e não vai mudar”. A partida tem início amanhã às 15 horas no estádio Noroeste.

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